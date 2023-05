Illertissen

Bestes Wetter für sportliche Höchstleistungen für Run Bike Rock in Illertissen

Plus Erst der Sport, dann die Party: Mehr als 2100 Sportlerinnen und Sportler machen beim Sportevent in Illertissen mit.

Aus den Lautsprechern des Vöhlinstadions dröhnt Journeys "Don't Stop Believin'", als sich am Sonntag die Starterinnen und Starter des Halbmarathons auf ihren Lauf vorbereiten. Bereits um kurz vor neun Uhr morgens sind Fanclubs und Familien am Vöhlinstadion in Illertissen, um all denen zuzujubeln, die sich bei Run Bike Rock 2023 beweisen wollen. Die Stimmung ist gut, das Wetter zumindest zum Zuschauen ideal: Morgens schon hat es angenehme 15 Grad, die Sonne wird den 2100 Angemeldeten den ganzen Tag auf den Kopf scheinen.

Einige Sportlerinnen und Sportler laufen sich am Rande der Tribünen warm, andere dehnen die noch müden Glieder. Die meisten haben sich heute für die Zehn-Kilometer-Distanz angemeldet und suchen noch ganz unbeschwert nach ihren Laufgruppen, Freundinnen und Freunden. Kai Fischer und Heiner Semsch moderieren die vielen Läufe, die am Vöhlinstadion starten. An der Startlinie, unter einem großen blauen, aufblasbaren Tor, fragen sie den Vorjahresersten Johannes Walter aus Illertissen, welche Zielzeit er sich vorgenommen habe. "Eine Stunde 15 Minuten", antwortet Walter ohne mit der Wimper zu zucken. Die Läuferinnen und Läufer um ihn herum stimmen zu. "Dann wären wir heute schnell durch", scherzt der Moderator. Auf diese Kampfaussage hin rappt US-Star Eminem die ersten Zeilen seines Hits "Lose Yourself" durch die Lautsprecher über den Sportplatz. Immer mehr Menschen versammeln sich vor dem Absperrband, das zum Startsignal gehoben werden soll.

