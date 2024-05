Betrunkener pöbelt in Illertissen Leute an und bedroht Polizisten

Ein betrunkener Mann hat in Illertissen für Aufsehen gesorgt. Eine Polizeistreife griff ein, wurde dann aber selbst Zielscheibe für Beleidigungen.

Ein Betrunkener hat am Montag in Illertissen für Aufsehen gesorgt. Gegen 13.30 Uhr ereilten die örtliche Polizeiinspektion mehrere Mitteilungen von Passanten, wonach ein Mann vor einem Drogeriegeschäft in der Hauptstraße Leute anpöbeln würde. Eine Streife traf die beschriebene Person wenig später einige Hundert Meter weiter in der Hauptstraße an. Der 47-Jährige war stark alkoholisiert, sodass er nicht selbstständig nach Hause gelangen konnte. Die Beamten machten den Wohnort des Mannes ausfindig und wollten ihn dorthin fahren. Daraufhin beleidigte der Betrunkene die beiden Polizisten massiv und drohte ihnen auf der Fahrt sogar mit dem Tod. An der Wohnung angekommen, übergaben die Beamten den Mann einem Familienangehörigen. Zum Abschied beleidigte er sie erneut auf das Übelste. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Außerdem muss er laut Polizeibericht die Transportkosten bezahlen. (AZ)