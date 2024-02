Illertissen

Das Bauprojekt von TTS in Illertissen liegt voll im Zeitplan

Plus Das in Illertissen beheimatete Unternehmen investiert 24 Millionen Euro in einen Neubau an der Pionierstraße. Bis zum Jahresende soll er fertig sein.

Von Armin Schmid

Die Bauarbeiten für den Neubau der TTS-Gruppe an der Pionierstraße in Illertissen kommen zügig voran. Das Bauvorhaben, das eine Investitionssumme von etwa 24 Millionen Euro erforderlich macht, stellt einen weiteren Meilenstein in der Firmengeschichte der TTS-Gruppe dar. Nachdem der Rohbau erstellt ist, werden nun auch die Ausmaße der künftigen Erweiterungs- und Wachstumsflächen für das neue Büro- und Produktionsgebäude sichtbar.

Die Expansion am Firmenstandort unterstreicht die Wachstumsstrategie des in Illertissen beheimateten Unternehmens TTS Cleantec, das modernste Absauggeräte für die größte TTS-Konzernmarke Festool produziert, und der TTS-Tochter Tanos, die das renommierte Werkzeugkoffer- und Transportsystem Systainer entwickelt und vertreibt. Trotz des Frosteinbruchs zwischendurch konnte der Rohbau termingerecht fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten liegen somit voll im Zeitplan.

