Illertissen

12.05.2023

Das Café am Markt in Illertissen ist zurück

Ioannis Kopanos ist der Chef im künftigen "Café am Markt" in Illertissen. Damit erfüllt er sich einen Traum. Den neuen Gastraum setzen dekorative Lampenschirme in ein besonderes Licht.

Plus Drei Jahre stand das Kaffeehaus am Marktplatz leer. Als Pächter will Ioannis Kopanos den traditionsreichen Standort wieder mit Leben erfüllen. Bald ist es so weit.

Als Anfang 2020 das Café am Markt in Illertissen seine Türen schloss, endete eine weitere Kaffeehaus-Ära. Umso mehr dürfte es die Illertisser Bevölkerung freuen, dass die Tradition nach einer Pause mit Pächter Ioannis Kopanos bald fortgeführt wird. Die Standorte mit den einstigen Konditorenmeistern Otto Stengle am Marktplatz und Kurt Rau an der Hauptstraße gab es bereits in den 1950er-Jahren. Trotz unterschiedlicher Entwicklungen bleiben sie die ältesten Cafés in Illertissen, die bis heute mit feinen Kuchen, Torten und anderen Delikatessen ihre Gäste verwöhnen.

Dass sich in dem markanten Gebäude am Marktplatz etwas rührt, ist den Passantinnen und Passanten nicht verborgen geblieben. Einige wollen in die Baustelle, deren Fenster mit blauem Plastik verhängt sind, sogar hineinspitzeln und Ioannis Kopanos oder seine Handwerker werden schon neugierig befragt. Schließlich ist die Hausfassade inzwischen frisch getüncht, und der vertraute Schriftzug „Café am Markt“ leuchtet verheißungsvoller denn je.

