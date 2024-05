Das ist beim Illertisser Frühjahrsmarkt geboten

Der Frühjahrsmarkt lockt am Sonntag und Montag nach Illertissen, für Kinder gibt es schon am Samstag Attraktionen. Angebote und Straßensperrungen im Überblick.

Der Illertisser Frühjahrsmarkt auf dem Marktplatz und in den umliegenden Straßen beginnt am Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr und endet um 18.30 Uhr. Am Montag, 13. Mai, findet er von 9 bis 16 Uhr statt. Gerade für Familien ist aber bereits am Samstag, 11. Mai, einiges geboten. Ein Überblick über Angebote, Attraktionen und Fahrgeschäfte.

Am Tag vor dem Beginn des Frühlingsmarktes haben Kinder die Möglichkeit, sich im Vergnügungspark zu amüsieren. Diese Fahrgeschäfte sind am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr in Betrieb, stehen den Kindern aber auch an den beiden anderen Tagen zur Verfügung.

Wer’s historisch mag, wird sich über eine Runde Kettenkarussell freuen. Ansonsten ist am Wochenende bestimmt für jeden Geschmack etwas geboten. Foto: Regina Langhans

Frühjahrsmarkt in Illertissen: Angebote, Parkplätze, Straßensperrungen

Auf dem Markt bieten rund 130 Kaufleute ein buntes Angebot von Smartphone-Zubehör aller Art bis hin zu Sonnenbrillen feil. Für diejenigen, die Appetit bekommen, gibt es auch viele Essensstände. Außerdem gibt es einen Flohmarkt, auf dem Bürgerinnen und Bürger Ständen betreiben. Die Geschäfte im Stadtzentrum sind am verkaufsoffenen Sonntag, 12. Mai, bis 18.30 Uhr geöffnet.

Wer mit dem Auto kommt oder einen Stellplatz sucht, muss Straßensperrungen beachten. Betroffenen sind: