Illertissen

18:30 Uhr

Eine Illertisserin erlebt Glücksgefühle auf einer Wanderung von 4265 Kilometern

Plus Silvia Schenk aus Illertissen hat den Pacific Crest Trail zwischen Mexiko und Kanada abgelaufen. Warum ihr das so viel bedeutet.

Von Regina Langhans

Als Grundschullehrerin hätte Silvia Schenk eigentlich ausreichend Herausforderungen zu meistern, doch die 36-jährige Illertisserin zieht es immer wieder in die Ferne, auf Fernwanderungen genauer gesagt. „Ich komme aus einer Wanderfamilie“, erklärt sie, als ob damit ihre abenteuerlichen Touren selbstverständlicher schienen. 2021 war sie Amerika, um den Pacific Crest Trail parallel zum Pazifischen Ozean von der mexikanischen bis zur kanadischen Grenze im Alleingang zu absolvieren. In viereinhalb Monaten legte sie 4265 Kilometer zurück, lief fünf Paar Schuhe durch und kam glücklich und wohlbehalten wieder in Illertissen an. „Gerade rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahrs im September“, wie sie mit fröhlicher Stimme erklärt.

