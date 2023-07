Illertissen

vor 17 Min.

Endlich wieder Musik im Brunnenhof: Kammerochester begeistert Publikum

Voller Erfolg: Die traditionelle Brunnenhofserenade lockte nach einigen schwiergien Jahren wieder viele Zuschauer in den Innenhof bei St. Martin in Illertissen.

Plus Die traditionelle Brunnenhofserenade mit Werken Bach, Mozart und Haydn wurde zum vollen Erfolg für das Orchester und die Solisten.

Dieses Jahr hat alles gestimmt beim Open-Air-Auftritt des Kammerorchesters von St. Martin in Illertissen. Sowohl dem Orchester wie auch den zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörern merkte man die Freude über das Konzert sichtlich an, nachdem die vergangenen Jahre Schlechtwetter, Pandemie und zuletzt bröckelnder Kirchturmputz die Serenade im Brunnenhof vereitelten. Eine fühlbar romantische Atmosphäre herrschte bei einbrechender Dämmerung unter dem imposanten Kirchturm von St. Martin..

Zu hören waren drei berühmte, gern aufgeführte Werke, die das Kammerorchester mit Bläserverstärkung unter der Gesamtleitung von Wolfram Seitz einstudiert hatte. Die nötige künstlerische Unterstützung durch die instrumentalen Akteure fand der Dirigent großteils in Illertissen selbst. So saß sein kirchenmusikalischer Vorgänger Markus Hubert am Cembalo, was für die "Kontinuität in der Kirchenmusik in St. Martin" spreche, sagte Hans Scherrer, der Vorsitzende des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik in Illertissen. Auf der Solotrompete brillierte Michael Bischof aus Biberach.

