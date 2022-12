Festliche Werke der Barockzeit in Illertissen

Zu Weihnachten erklingen in Illertissen Werke, die für Fürsten und Könige komponiert wurden.

Das Kammerorchester St. Martin Illertissen führt zu Weihnachten festliche Werke der Barockzeit auf. Das Konzert findet als Veranstaltung der Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in St. Martin am Montag, 26. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Illertissen statt. Die Gesamtleitung hat Markus Hubert, als Solistinnen treten Anita Atzinger (Sopran) und Rosemarie Gold (Blockflöte) mit dem Orchester auf.

An diesem Abend erklingen Werke, welche für Fürsten und Könige komponiert beziehungsweise aufgeführt wurden. Manche davon haben sich als typische Weihnachtsmusik etabliert, etwa Arcangelo Corellis Concerto Grosso Op. 6, Nr. 6, auch als "Weihnachtskonzert" bekannt. Von Johann Sebastian Bach steht das dem dortigen Markgrafen Christian-Ludwig von Brandenburg-Schwedt gewidmete dritte Brandenburgische Konzert auf dem Programm. Hier entsteht durch Dreistimmigkeit in Violinen, Violen und Celli eine vielschichtige Klangfülle - gewissermaßen ein Konzert für Orchester.

Darauf folgt mit Rosemarie Gold, gefragte Solistin an ihrem Instrument und Lehrerin an der Musikschule Iller-Weihung, eines der bis heute bekanntesten Werke Giuseppe Sammartinis: Das Concerto in F-Dur für Blockflöte, Streicher und Basso continuo. Anita Atzinger, Sopranistin und Chorleiterin, ist mit den Arien "Rejoice greatly" und "He shall feed his flock" Arien aus Georg Friedrich Händels bekanntem Oratorium "Messiah" zu hören. Den Continuo-Part am gesamten Konzertabend übernimmt Joseph Kelemen, Kirchenmusiker in St. Johann Baptist in Neu-Ulm. Er gilt als Spezialist der Musik des 17. Jahrhunderts.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. (AZ)