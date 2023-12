Illertissen

vor 17 Min.

Heuer wacht ein Nussknacker über Haus und Hof der Maritta von Perbandt

Plus Zum dritten Mal errichtet die Tiefenbacherin eine Weihnachtsmärchenwelt rund um ihr Heim. Ab Sonntag darf sie bewundert werden.

Von Regina Langhans

Heuer leistet dem übergroßen Weihnachtsmann, der wieder mit seinem rot-weißen Ballon auf dem Balkon bei Maritta von Perbandt gelandet ist, ein nicht minder stattlicher Nussknacker am Terrasseneingang Gesellschaft. Zum dritten Mal in Folge verwandelt die Kunsthandwerkerin Haus und Hof in ein Weihnachtsparadies mit Riesen, Zwergen und Märchenambiente. Ab Sonntag, 3. Dezember, kann der Weihnachtsgarten in Tiefenbach Im Wiesengrund beliebig besucht werden, bis um 22 Uhr die Lichter ausgehen. Er ist bis Dreikönig am 6. Januar geöffnet. Der Eintritt ist frei, doch für etwaige Spenden gibt es ein Kässchen, dessen Inhalt wieder dem Benild-Hospiz in Illertissen zugutekommt.

Perbandt hat sich heuer das Motto „Im Rausch von 1000 und 1 Licht“ zurechtgelegt. Schon von außen lässt der romantisch erleuchtete Weihnachtsgarten ahnen, dass für die ausgebildete Werk- und Handarbeitslehrerin die Weihnachtszeit früher beginnt, als es der Kalender vielleicht vorgibt. Munter erzählt sie, dass im Grunde erste Ideen bereits im Januar entstünden, wenn sie mit dem Aufräumen der zurückliegenden Saison befasst sei. Im Laufe des Jahres würden sie konkreter werden. Beispielsweise, wenn sie eines Tages einem Geschäft den großen Nussknacker entdeckte. „Ich fand ihn ein bisschen teuer, doch dann ging der Preis runter und ich habe ihn mir geholt“, freut sich die rüstige Seniorin.

