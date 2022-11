Illertisser Chöre verstehen es, ihr Publikum zu betören

Plus Für das Konzert von „Mein Gesangverein“ in der voll besetzten Kollegsaula gab es stehenden Applaus.

Oben auf der Bühne Stimmenvielfalt durch Dutzende von Sängerinnen und Sängern und unten im Festsaal des Kollegs in Illertissen begeistert applaudierendes Publikum: Beim Chorkonzert „Farbtöne“ der Illertisser Ensembles von „Mein Gesangverein“ (MGV) war es am Ende ein beiderseitiges Eintauchen ins Bad der Gefühle durch die gemeinsam erlebte Musik.