Einbruch in Firma: Geld aus Tresor verschwunden

Jemand ist in einen Bürokomplex in Jedesheim eingebrochen und hat Geld aus einem Safe gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei berichtet von einem Einbruch in eine Firma in Jedesheim. Demnach stieg jemand im Zeitraum von Samstag, 27. April, 18 Uhr, bis Montag, 29. April, 6.15 Uhr, in einen Bürokomplex in der Industriestraße ein. Die Tür wurde eingetreten und die Büroräume durchsucht. Der Täter oder die Täterin fand dabei offenbar einen Tresorschlüssel und entwendete einen niedrigen vierstelligen Betrag aus dem Safe. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)