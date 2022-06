Schornsteinfegerin stürzt in Jedesheim und wird schwer verletzt

Eine 23-jährige Kaminkehrerin stürzte von ihrer Leiter zwei Meter in die Tiefe. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

In Jedesheim ist am Mittwochmorgen eine Schornsteinfegerin samt einer Leiter gestürzt. Laut Polizeibericht stellte die 23-Jährige die Leiter im Hof eines Einfamilienhauses in der Kirchenstraße auf, um ihrer Arbeit nachzugehen. Auf einer Höhe von über zwei Metern rutschte die Leiter auf den Pflastersteinen nach hinten weg. Die Frau fiel zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus. (AZ)