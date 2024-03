Kultur im Schloss: Kammermusik mit Geigerin Veronika Eberle

Alte Bekannte kommen nach Illertissen. Die Violinistin Veronika Eberle und Pianis Markus Becker wollen zusammen mit Klarinettistin Sharon Kam das Publikum begeistern.

Das nächste Konzert des Freundeskreis Kultur im Schloss findet am Samstag, 6. April, statt. Veronika Eberle (Violine), Sharon Kam (Klarinette) und Markus Becker (Klavier) stehen als Trio auf der Bühne. Das Konzert in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder beginnt um 19 Uhr.

"Mit Veronika Eberle und Markus Becker besuchen uns 2024 zwei wunderbare Musik-Freunde, die schon mehrfach in Illertissen aufgetreten sind", informiert Konzertveranstalter Fritz Unglert. Die beiden Musiker verbinden sich in diesem Konzert in ganz besonderer Weise mit dem weichen, warmen Klang der Klarinettistin Sharon Kam. Alle drei seien Meister ihres Fachs und solistisch weltweit unterwegs.

Konzert im Schloss Illertissen: Das steht auf dem Programm

Preisgekrönt sind sie zudem, schreibt der Freundeskreis. Sowohl Sharon Kam als auch Markus Becker erhielten unter anderem bereits mehrfach den "Echo Klassik", die junge Donauwörther Geigerin Veronika Eberle, deren aufstrebende Karriere mit 16 Jahren und mit Sir Simon Rattle am Pult begann, unter anderem den Kulturpreis Bayern.

Das Publikum erwarte ein wunderschöner Kammermusikabend, unter anderem mit Werken von Max Bruch (aus "Acht Stücke" op. 83 für Violine, Klarinette und Klavier), Robert Schumann (Phantasiestücke op. 73 für Klarinette und Klavier), Francis Poulenc (Sonate für Klarinette und Klavier), Johannes Brahms (Sonate G-Dur op. 78 für Violine und Klavier) und Béla Bartók ("Kontraste" für Violine, Klarinette und Klavier. (AZ)