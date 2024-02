Illertissen

18:00 Uhr

"Mein Mix" und "Herzallerliebst" schließen: Das sind die Gründe

Plus In der Illertisser Innenstadt machen binnen kurzer Zeit zwei Geschäfte zu. Die Inhaberinnen schildern, wie es dazu kommt. "Es ist bitter", sagt eine von ihnen.

Von Sebastian Mayr, Jens Noll

Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten: Dass nach mehr als hundert Jahren eine Reihe von Schankverboten für Anwesen an der Illertisser Hauptstraße gelöscht worden ist, bietet Chancen, die Einkaufsachse zu beleben. Doch gleichzeitig läuft in zwei Geschäften der Räumungsverkauf. Wir haben nachgefragt, warum die beiden Läden schließen.

Im Laden "Herzallerliebst" an der Hirschkreuzung ist derzeit mehr los als an anderen Tagen. "Der Räumungsverkauf zieht natürlich Leute an", sagt Betreiberin Birgit Hohbach. An der fehlenden Kundschaft liegt das Aus für den Laden nach drei Jahren aber nicht, auch wenn Hohbach wie andere Kaufleute spürt, dass die Menschen in unsicheren Zeiten weniger Geld ausgeben wollen. "Es gibt nicht den einen Grund", sagt sie. Ausschlaggebend seien vor allem Personalprobleme – und persönliche Veränderungen.

