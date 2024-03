Nachbar spendet Rehastuhl an Seniorenheim

Jürgen Hackenberg macht den Bewohnern des Caritas-Centrum Illertissen mit einem Reha-Stuhl ein großherziges Geschenk. Die Bewohner sind begeistert.

Er sieht aus wie ein komfortabler Rollstuhl, ist aber bei näherem Hinsehen ein Reha-Stuhl. Technische Raffinessen erleichtern das Bewegen auch im Alter, wenn man fleißig übt. Ein solch praktisches Hilfsmittel steht jetzt im Caritas-Centrum Illertissen – dank Jürgen Hackenberg. Der 84-Jährige lebt in der benachbarten Wohnanlage Rosengarten, pflegt gute Nachbarschaft und kennt die Probleme der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.

Auf die Idee, eine vierstellige Euro-Summe in einen Reha-Stuhl zu investieren, kam er durch Anna-Maria Schmid. Sie hatte eines Tages in ihrer Wohnung eine Treppe unterschätzt. Das wurde ihr zum Verhängnis, ein Sturz war die Folge. Seit einem Jahr lebt die 97-Jährige im Caritas-Centrum Illertissen. Nicht mehr so bewegungsfähig zu sein, macht ihr zu schaffen. Jürgen Hackenberg, der gar nicht so gerne über seine Spende spricht und weiß, worüber die Mitbewohnerinnen klagen, sagt schmunzelnd, "eines Tages wollte ich es nicht mehr hören und kaufte diesen Stuhl." Und damit er auch ausgelastet ist, steht er allen Bewohnern des Hauses zur Verfügung, das war ein Wunsch von Hackenberg.

Das wiederum findet Martin Schwarz, Leiter der Einrichtung, "sehr großzügig." Und dass er nicht nur von Anna-Maria Schmid gut angenommen wird, sondern auch von anderen Bewohnern, freut nicht nur ihn, sondern auch den Spender. Sein Dankeschön gilt vor allem Jürgen Hackenberg, der nur leicht lächelt. Lobeshymnen auf sich mag er nicht – "aber er hat sie verdient" sind sich Wohnbereichsleiterin Carolin Dietrich und Martin Schwarz einig.