So soll die neue Kita der Johanniter in Illertissen aussehen

Plus Im Stadtrat sind die Planungen für die neue Kindertagesstätte vorgestellt worden. Jetzt fehlt nur noch ein wichtiger Punkt für den Baubeginn.

Insgesamt 32 Kindertagesstätten betreibt der Regionalverband der Johanniter bereits. Bald soll eine weitere dazu kommen: Denn der Träger plant den Bau einer neuen Kita in der Franz-Mang-Straße. Marion Maisa vom Regionalverband und Architekt Gerhard Mach stellten die Pläne jetzt dem Stadtrat vor.

Es dürfte bereits die 27. Kita sein, die sein Büro für die Johanniter baue, so der Architekt. Die Einrichtung in Illertissen soll Platz für drei Kindergarten- und drei Krippengruppen haben. Mach plant ein komplett eingeschossiges Gebäude: Zentral liegt der Eingangsbereich mit den Räumen, die gemeinsam genutzt werden - wie die Küche, der Mehrzweckraum und der Personalraum. Links und rechts dieses Mittelteils sind dann die Krippe mit Platz für 39 Kinder sowie der Kindergarten mit 75 Plätzen angeordnet. Auch das große Außengelände ist durch das Mittelgebäude zweigeteilt in zwei getrennte Gärten. Die Trennung ist Vorschrift und kann so elegant gelöst werden, so der Planer. Andernorts müssten die Bereiche mittels eines Zaunes abgegrenzt werden. Beide Gärten werden entsprechend dem Alter der Kinder gestaltet - die größeren Kinder werden andere Spielgeräte nutzen können als die Kleinen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

