Stadt bietet Abholservice für Wertstoffe an

Für ältere und gehbehinderte Menschen in Illertissen gibt es einen besonderen Service: Ein Wertstoffabholservice kommt zu Hause bei ihnen vorbei.

Die Stadt Illertissen hat für ältere und gehbehinderte Menschen einen besonderen Service eingerichtet: Wer selbst nicht zum Wertstoffhof fahren kann oder Angehörige hat, die das erledigen könnten, kann den Wertstoffabholservice der Stadt nutzen.

Und so funktioniert das Angebot: Betroffene können sich telefonisch zum nächsten Sammlungstag unter der Nummer 07303/959240 anmelden. Am Sammlungstag kommt dann ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs vorbei und übernimmt die gesammelten und sortierten Wertstoffe. Dabei werden sämtliche Wertstoffe angenommen, die sonst auch beim Wertstoffhof entsorgt werden, also beispielsweise Altglas, Altpapier, Kartonagen, Kunststoff- und Verbrauchsverpackungen, Altkleider (in Säcke verpackt), Batterien, Beleuchtungskörper und Aluminium.

Erster Abholtag in diesem Jahr ist der 27. Januar. Die folgenden Termine sind 31. März, 26. Mai, 28. Juli, 29. September und 24. September. (AZ)