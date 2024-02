Verzinkerei Karger übernimmt österreichischen Pulverbeschichter

Das Illertisser Familienunternehmen erweitert sein Portfolio und verspricht Vorteile für die Kundschaft. Die Chefs glauben an zusätzliche Aufträge.

Die Illertisser Feuerverzinkerei Karger übernimmt zum 1. März das Unternehmen Mega Pulverbeschichtungen mit Sitz in Schwarzach/ Österreich und vergrößert damit das eigene Leistungsspektrum. Man gehe damit einen Schritt, den man schon länger im Bick gehabt habe, wird Geschäftsführer Wolfgang Karger in einer Mitteilung zitiert. Von der Übernahme sollen drei Unternehmen profitieren, Vorteile soll es auch für die Kundschaft geben. Ein derzeit ruhendes Werk bekommt fürs Erste eine neue Aufgabe.

"Die Überlegungen unser Leistungsspektrum zu vergrößern gibt es schon länger und Pulverbeschichten ist eine ideale Ergänzung zum Feuerverzinken", erklärt Wolfgang Karger. Nach Prüfung verschiedener Optionen habe man sich dann für die Übernahme eines etablierten Unternehmens entschieden. Mega sei ein auf Großteile spezialisierte Lohnbeschichtungsbetrieb, dessen technische Möglichkeiten man im weiteren Umkreis vergeblich suche. Eine weitere Kernkompetenz neben der elektrostatischen Pulverbeschichtung sei das hauseigene Sandstrahlverfahren. Dieses Gesamtpaket plus die Tatsache, dass die bisherigen Gesellschafter die Marktposition ihres Unternehmens ebenfalls strategisch weiter ausbauen wollten, habe letztlich den Ausschlag für den Kauf gegeben, so Karger.

Illertisser Unternehmen kauft Mega Pulverbeschichtungen aus Österreich

Mega-Geschäftsführer Peter Schwendinger berichtet, man habe auf der Suche nach einer frühzeitigen Nachfolgeregelung aus Altersgründen eine strategische Partnerschaft mit einem Verzinkungsunternehmen angestrebt. Mit Karger verbinde man gleiche Ziele und Werte. Der Betrieb in Schwarzach werde unverändert fortgeführt, für die rund 30 Beschäftigten und die Kundschaft bleibe alles gleich. Peter Schwendinger bleibt Geschäftsführer, sein Bruder Walter agiert künftig als Produktionsleiter. Ausgebaut werden sollen die Synergien mit der benachbarten Firma Zargen Bösch. Zargen Bösch war bis dato mit 50 Prozent an Mega beteiligt und ist Eigentümer der Immobilie, die nun langfristig an Karger vermietet wird.

Aus Sicht von Karger haben alle Bestandskunden der Unternehmen Vorteile durch die neue Firmenkonstellation. Denn neben den Leistungen Feuerverzinken, Sandstrahlen und Pulverbeschichten wirde beispielsweise die Logistik dank eigener Lkw-Flotte deutlich vereinfacht. "Wir können nun über einen Auftrag alles abdecken, die Waren in unseren Werken schnell und effizient bearbeiten sowie mit der Abholung und Lieferung bis zum Kunden alles aus einer Hand bieten", erklärt Uli Karger, technischer Geschäftsführer der Firmengruppe Karger.

Karger richtet Logistikzentrum in Bad Wurzach ein

Das seit Oktober 2022 ruhende Werk in Bad Wurzach dient hierbei zunächst als Logistikzentrum, da die Auftragslage für den Betrieb als vierte Verzinkerei neben den Werken in Illertissen, Hüttlingen und Mertingen noch zu gering ist. Man sei aber optimistisch, dass die Nachfrage trotz der weiterhin angespannten Wirtschaftslage wieder steige und hoffen auf Neukunden durch den Mega-Zukauf. Die Anlage mit der Beschaffung von neuem Zink wieder hochzufahren und in Betrieb zu nehmen, sei aktuell ab September denkbar.

Das 1962 gegründete und in zweiter Generation von Wolfgang und Uli Karger geführte Familienunternehmen mit Stammsitz in Illertissen beschäftigt aktuell rund 220 Menschen, der Jahresumsatz beträgt 25 Millionen Euro. (AZ)