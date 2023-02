Vorfahrt missachtet: Fahrradfahrerin kollidiert mit Auto

Eine 20-Jährige ist mit ihrem Fahrrad in Illertissen unterwegs. Dabei übersieht sie eine Autofahrerin, die Vorfahrt hat. Es kommt zum Zusammenstoß.

In Illertissen ist eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Die 20-jährige Zweiradfahrerin fuhr auf der Ulrichstraße in westliche Richtung.

Auf Höhe der Querung zur Memminger Straße übersah sie eine 27-jährige Frau, die mit ihrem Auto in Richtung Süden unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision. Hierbei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (AZ)