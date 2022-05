Wasserrohrbrüche in Illertissen: Fachleute haben eine heiße Spur

Plus In mehreren Kellern stand diese Woche das Wasser. Die Ursache für das Problem scheint gefunden - doch wie es dazu kam, bleibt weiter unklar.

Wasserwerk und Tiefbauamt der Stadt Illertissen sind der Ursache der Wasserrohrbrüche vom vergangenen Montagabend auf der Spur. Wie es dazu kommen konnte, bleibt dennoch weiter ein Rätsel.