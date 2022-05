Wo einst die Illertisser Marktbefestigung verlief

Plus 1430 wurde Illertissen zum Markt ernannt. Damit wurde auch die Befestigung der Ansiedlung gestattet. Noch heute ist der einstige Verlauf im Ortsbild zu erkennen.

Nur gut neunzig Jahre dauerte es, bis die Grafen von Kirchberg für ihre neu erworbene Herrschaft Illertissen das begehrte Marktrecht verliehen bekamen. Kaiser Sigismund, der Luxemburger war es, der 1430 Eberhart den IV. von Kirchberg das Recht zugestand, "daß sein Dorf Tüssen [...] ewiglich ein Markt sein und bleiben soll". Neben den vertraglich zugesprochenen Markttagen verband diese Auszeichnung auch die Erlaubnis, die Ansiedlung zu befestigen. Wir machen uns mit dem historischen Buch "1000 Jahre Illertissen" auf eine gedankliche Reise um die einstige Marktbefestigung: