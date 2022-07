Schaden am Bauwagen des Kindergartens: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei berichtet von einer Sachbeschädigung in Jedesheim. Jemand hatte es auf den Bauwagen des Kindergartens abgesehen.

In Jedesheim hat ein bislang unbekannter Täter an einem Bauwagen des Kindergartens eine Fensterscheibe eingeschlagen. Zu Bruch sei diese dem Polizeibericht zufolge am vergangenen Dienstag oder Mittwoch gegangen. Der Bauwagen steht am Waldrand an einem Feldweg in der Verlängerung des Höhenwegs. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)