Volles Programm zum Geburtstag: Valentin Mayer wird 103

Plus Der Illertisser Rathauschef und seine Stellvertreter gratulieren dem Jedesheimer Urgestein und plaudern mit ihm über alte Geschichten sowie Kommunalpolitik.

Für Valentin Mayer aus Jedesheim gab es an Ostern noch einen persönlichen Grund, mit Gästen zu feiern. 103 Jahre alt ist er am Ostermontag geworden und er sah sich imstande, zu diesem fröhlichen Anlass seine Familie in ein Lokal einzuladen. Tags darauf empfing der Altbürgermeister des einst selbstständigen Ortes und leidenschaftliche Kommunalpolitiker Besuch aus dem Illertisser Rathaus: Bürgermeister Jürgen Eisen sowie Wolfgang Ostermann als Stellvertreter und Susanne Kränzle-Riedl als zweite Vertreterin gratulierten dem Senior zu Hause. Schnell war die Gesprächsrunde wieder bei der Kommunalpolitik angelangt.

Gefeiert habe er seinen Geburtstag fast den ganzen Tag, erzählt der Senior munter: Mittagessen mit Kaffee im Schützenheim und dann weiter im Hof vor seinem Haus. Blechbläser Ernst Strang spielte ein Ständchen und zusätzlich machten die Jedesheimer Musikanten ihre Aufwartung. Die ganze Straße hatte sich mit Zuschauern gefüllt und als Valentin Mayer zurück ins Haus ging, war es 20 Uhr. Der Senior erfreut sich einer robusten Gesundheit und hat seinen Alltag gut eingeteilt. Wenn er nicht anderweitig unterwegs ist, lässt er sich nach dem Mittagessen zuhause abholen, zum Nachmittagskaffee, Kartenspielen oder gemeinsamen Fernsehen. „Ich fühle mich auch gut“, sagt er über die regelmäßigen Aktivitäten: „Alleinsein im Alter ist sehr bitter.“

