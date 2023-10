Kadeltshofer Theater: Der Eheexperte hat selbst keinen Trauschein

Das neue Theaterstück des Schützenvereins Kadeltshofen ist eine Komödie um einen Schriftsteller, der nur vorgibt, glücklich verheiratet zu sein.

Mit dem Stück "Lediglich ledig" setzt der Schützenverein Kadeltshofen heuer seine Theatertradition fort. Mehr Schein als Sein - so könnte man das Leben des erfolgreichen Schriftstellers Konrad (Karl Dirr) beschreiben. Denn was viele, naja, eigentlich bis auf seinen Busenfreund Oskar (Hans-Peter Zeller) fast alle, nicht wissen: Der Autor verfasst Bücher über ein glückliches Eheleben, ist aber selbst noch nie in den Hafen desselben eingelaufen. Da hilft auch alles zur Schau gestellte Selbstbewusstsein nichts, denn Oskar ist der lebende Beweis, dass Verheiratetsein dank dessen Ehefrau Margot (Anna Schweiggert) auch nicht immer ein Zuckerschlecken ist.

Richtig dramatisch wird es für Konrad, als seine Verlegerin beschließt, dem so renommierten Eheexperten einen Besuch abzustatten. Woher nun auch die Schnelle eine Ehefrau nehmen? Die Hauswirtschafterin Klara (Julia Mack) wittert in diesem Dilemma die Chance, ihren heiratsunwilligen Freund Peter (Dominik Kauf) als Gattin auf Zeit in die Eifersucht zu treiben. Aber Konrad spielt auch mit dem Gedanken, eine professionelle Schauspielerin zu verpflichten, was zu weiteren Irritationen führt. Als dann die Verlegerin Beate (Marianne Ruff) erscheint, beginnen für Konrad ernsthafte Schwierigkeiten. Beate wittert natürlich die Ungereimtheiten und bittet ihren Freund und Reporter Heinrich (Markus Gold), etwas Klarheit in die undurchsichtige Angelegenheit zu bringen. Für Konrad beginnt unterdessen ein Albtraum …

Die fünf Aufführungen finden in der Vereinshalle Steinheim statt

Die Komödie in drei Akten von Ute Tretter-Schlicker wird unter der Regie von Josef Offenwanger und Karlheinz Hartner an fünf Terminen im November in der Vereinshalle Steinheim aufgeführt. Premiere ist am Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr. Die weiteren Termine: Sonntag, 5. November, 18.30 Uhr, Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, Samstag, 11. November, 19.30 Uhr und Sonntag, 12. November, 18.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 22. Oktober, von 13 bis 14.30 Uhr im Pfarrheim Kadeltshofen.