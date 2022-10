Kellmünz

06:00 Uhr

Bröckelnder Putz am Turm: Pfarrkirche muss saniert werden

Plus Erst kürzlich wurde der Altar in der Kirche in Kellmünz modernisiert, die Marktgemeinde gibt einen Zuschuss. Nun tun sich zwei weitere Baustellen an dem Gebäude auf.

Von Armin Schmid

An der Kellmünzer Pfarrkirche St. Martin stehen wieder neue Sanierungsaufgaben an. Im Mittelpunkt steht dabei der Kirchturm, der durch Witterungseinflüsse in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Während der vergangenen Marktgemeinderatssitzung erläuterte Pfarrer Thomas Kleinle im Hinblick auf den vorhandenen Zuschussbedarf, dass es drei Maßnahmen gab und gibt, die im Vordergrund stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

