Kellmünz

18:15 Uhr

Die Feuerwehr Kellmünz steht aktuell ohne Kommandanten da

Plus Der bisherige Kommandant hat sich zurückgezogen. Und auch innerhalb der Wehr mangelt es offenbar an Engagement. Wie es jetzt in Kellmünz weitergehen soll.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kellmünz ist die zentrale Führungsposition des Kommandanten derzeit nicht besetzt. Bürgermeister Michael Obst teilte auf Anfrage mit, dass der bisherige Kommandant Oliver Schimek sein Amt nicht weiter ausüben will. Bei der kommenden Marktgemeinderatssitzung sollen daher Notkommandanten bestimmt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen