Feuerwehr löscht Brand in einer Firma in Kellmünz

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Donnerstagnachmittag wegen eines Brandes in einem Betrieb in Kellmünz im Einsatz.

In einer Werkhalle in Kellmünz gerät eine Elektroanlage in Brand. Niemand wird verletzt, die Arbeitskräfte können das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Weil eine Elektroanlage in einem Industriebetrieb im Kellmünzer Gewerbegebiet "Kälberweide" gebrannt hat, sind die Feuerwehren Kellmünz und Altenstadt sowie Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr alarmiert worden. Wie sich herausstellte, war in einer Werkhalle eine an der Hallendecke montierte Anlage in Brand geraten. Das Feuer konnte mithilfe von CO 2 -Löschern schnell erfolgreich bekämpft werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, da die Arbeitskräfte die Halle rechtzeitig verlassen hatten. Die Altenstadt Feuerwehr wurde im Inneren der Halle in Stellung gebracht Mit mehreren Hochdrucklüftern bliesen die Feuerwehrleute den Rauch aus der Halle - unter anderem auch von der Altenstadter Drehleiter aus, die im Inneren der Halle in Stellung gebracht worden war. Aussagen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens waren am späten Donnerstagnachmittag nicht mehr zu erhalten. Die polizeilichen Ermittlungen dazu sind noch im Gange. (AZ)

