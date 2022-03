Bahnhofstraße und Kinderkrippe: Kellmünz investiert dieses Jahr kräftig

Plus Zugreisende werden bald ein ganz neu gestaltetes Areal vorfinden. Und auch für Kultur und Sport hat die Gemeinde Kellmünz dieses Jahr Investitionen eingeplant.

Die Gemeinde Kellmünz möchte dieses Jahr kräftig investieren. Der Ausbau der Bahnhofstraße, der Umbau der Güterhalle zum Kulturstadel und der Umbau der ehemaligen Bücherei zur Kinderkrippe bilden zentrale Bauvorhaben des Gemeindehaushalts für 2022.