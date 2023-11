Kellmünz

vor 32 Min.

Tradition im Landkreis Neu-Ulm: Familien werden bei Adventsfenstern kreativ

Plus In vielen Orten der Region öffnen sich in der Vorweihnachtszeit wieder die Adventsfenster. Zwei Familien in Kellmünz geben Einblicke in die Tradition.

Von Zita Schmid

Wer jetzt in der Adventszeit in manchen Orten unterwegs ist, wird sie wieder sehen: Fenster mit Lichtern erleuchtet, dekoriert als Winterlandschaft, als Krippe, mit Engeln, Kugeln und vielem mehr. Um auf das Weihnachtsfest einzustimmen, startet auch in Kellmünz heuer – zum inzwischen 19. Mal - die „Adventsfensteraktion“. Wie die Jahre zuvor konnten bei der Aktion, die von der örtlichen Kolpingfamilie von Beginn an organisiert wird, wieder alle „Türchen“ des begehbaren Adventskalenders belegt werden. Das allabendliche Fensteröffnen kann wieder starten und die „Fenstergucker“ sich überraschen lassen.

Der Weg nach Bethlehem, gestaltet mit selbst gemachten Figuren, die hochschwangere Maria mit dickem Bauch war natürlich dabei. Oder der erste Kellmünzer Weihnachtsmarkt im Jahr 2010 als detailreiche Darstellung sind nur zwei Beispiele von vielen Motiven, die es in den Adventsfenstern von Rosi Kiechle zu bestaunen gab. Denn sie ist eine treue Teilnehmerin. Nur einmal hat sie in den inzwischen 18 Jahren ausgesetzt. Heuer wird sich bei ihr am 2. Dezember das Adventsfenster auftun. Ein paar Tage davor ist sie noch ganz gelassen, was die Gestaltung anbelangt. „Ich habe etwas gekauft und das Drumherum wird sich schon finden“, sagt sie und lacht. Denn für das „Drumherum“ kann sie inzwischen auf einen umfangreichen Fundus an Dekorationsmaterial zurückgreifen, das sich seit Beginn der Aktion angesammelt hat.

