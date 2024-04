Anwohner äußern Kritik an Plänen für das Areal Waldstraße

Plus Ein Planer stellt ein erstes Gestaltungskonzept für das Areal Waldstraße in Kettershausen vor - samt neuer Häuser für Feuerwehr und Dorfgemeinschaft.

Das Areal Waldstraße beschäftigt die Gemeinde Kettershausen schon seit vielen Jahren. Mit einem erst kürzlich dazu gefassten Beschluss ist wieder Bewegung in die Sache gekommen. Mehrheitlich sprach sich das Gremium im März dafür aus, den Neubau eines Feuerwehrhauses auf dem Areal anzustreben und dort auch einen Saal für bis zu 200 Personen umzusetzen. Bei Bedarf soll die Gemeindehalle abgerissen werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ist bereits ein erstes Gestaltungskonzept vorgestellt worden. Anlieger der Waldstraße übten allerdings heftige Kritik.

Zu dem „Areal Waldstraße“ gehören das Rathaus, die seit vielen Jahren bereits geschlossene Gemeindehalle, das Vereinsheim, der Dorfplatz und das Feuerwehrhaus. Schon vor Jahren wurde im Ort diskutiert, ob die stark sanierungsbedürftige Gemeindehalle abgerissen, vielleicht doch saniert oder ob etwa im sogenannten „Anwesen Ilg“ Rathaus samt Halle ihren neuen Platz finden sollen. Inzwischen ist es wie berichtet beschlossene Sache, dass der ehemalige Kettershauser Pfarrhof zum neuen Rathaus wird. Zudem braucht die Gemeinde für den beschlossenen Zusammenschluss der Freiwilligen Feuerwehren Kettershausen und Bebenhausen ein neues Feuerwehrhaus.