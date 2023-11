Kettershausen

Baugebiete in Kettershausen nehmen Form an

Plus Dachformen, Gebäudehöhen und weitere Vorgaben für zwei Baugebiete werden im Gemeinderat Kettershausen diskutiert. So könnten die Häuser dort aussehen.

Wie und wo wird in Kettershausen in Zukunft gebaut? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. In Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen legt die Gemeinde die Spielregeln für künftige Projekte fest. Besonders die erlaubten Dachformen wurden dabei diskutiert.

Der Bebauungsplan „Östlich der Sixtus-Bachmann-Straße“ war laut Bürgermeister Markus Koneberg „schon fast fertig“, musste nun aber wegen einer Rechtsänderung ins Regelverfahren überführt werden. Das kleine Baugebiet ist derzeit noch grüne Wiese und befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Kettershausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

