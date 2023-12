Kettershausen

06:00 Uhr

Das ist im neuen Baugebiet in Bebenhausen alles möglich

Plus Die Gemeinde Kettershausen legt fest, was auf dem Areal gebaut werden darf - und was nicht. Fest steht, dass in Zukunft noch mehr Bauflächen gebraucht werden.

Von Zita Schmid

Mit der Zustimmung des Kettershauser Gemeinderats zum Vorentwurf für den Bebauungsplan „Bebenhausen – Talstraße Süd“ sowie der damit verbundenen Änderung des Flächennutzungsplans geht das Vorhaben einen Schritt weiter. Laut Planer Wilhelm Daurer, der bei der Sitzung zusammen mit seiner Kollegin Katharina Matysik die Pläne erläuterte, werden nach den Verfahrensbeschlüssen nun die Öffentlichkeit und Behörden beteiligt.

Im November wurde das Projekt im Gemeinderat zuletzt öffentlich diskutiert. Was die angestrebte Bebauung betrifft, so sind die Pläne gleichgeblieben. Das Gebiet befindet sich ortsauswärts von der Talstraße in Richtung Babenhausen. Die Fläche umfasst einen Geltungsbereich von rund 10.500 Quadratmeter. Rechts und links der Straße soll gebaut werden dürfen. Westlich der Straße ist ein allgemeines Wohngebiet mit Einzelhäusern vorgesehen. Östlich der Straße soll – bedingt durch ein bereits vorhandenes Gewerbe - die Fläche größtenteils als Mischgebiet und hier nur der nördliche Bereich als Wohngebiet ausgewiesen werden.

