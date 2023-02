Flexibus: Anteil der Gemeinde richtet sich nach der Zahl der Fahrgäste

Plus Weit weniger Menschen als geplant nutzen den Flexibus im Bereich Babenhausen-Boos. Der Kettershauser Rat stimmt für eine neue Berechnungsmethode.

Weit weniger Menschen als geplant nutzen den Flexibus im Bereich Babenhausen-Boos. Das hieraus resultierende Einnahmedefizit führt zu Finanzierungsschwierigkeiten des Betreibers. Die Gemeinde Kettershausen stimmte bei der jüngsten Sitzung deshalb einer neuen Berechnungsmethodik zu.