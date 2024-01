Gaudiwurm schlängelt sich Ende Januar wieder durch Kettershausen

Seit der Pfeifenclub Bebenhausen die bunte Parade ins Leben gerufen hat, genießt der Fasching in Kettershausen einen hohen Stellenwert. Bald geht es wieder rund.

Fasnachtfans aus Kettershausen sowie der näheren und weiteren Umgebung dürfen sich schon freuen: Am Samstag, 27. Januar, wird sich wieder ein Gaudiwurm durch Kettershausen schlängeln. Gegen 15.30 Uhr setzt sich die vom Pfeifenclub (PFC) Bebenhausen initiierte bunte Parade von der Grundschule aus in Bewegung. Es geht die Steige herunter und zum Festplatz bei der Gemeindehalle. Dort ist bei der Dorfplatz-Gaudi im und um das beheizte XXL-Barzelt wieder einiges geboten.

In Kettershausen findet seit einigen Jahren kein Kinderfasching mehr statt

Seit der PFC im Jahr 2014 erstmals einen Gaudiwurm organisiert hatte, genießt die fünfte Jahreszeit in Kettershausen einen hohen Stellenwert. Immer mehr Faschingsfreunde und Maskerle warten am Straßenrand auf den Umzug, der jedes Jahr ein bisschen größer wird. „Heuer sind mehr als 30 Fußgruppen sowie fünf Gugga-Musiken dabei“, verrät der PFC-Vorsitzende Tobias Schedel. Er freut sich, dass wieder viele heimische Vereine sowie der Kindergarten und die Grundschule sowie natürlich die Faschingsgarde Ah-Lonia mitmachen. Während der anschließenden Open-Air-Dorfplatz-Gaudi sorgen vier Guggamusiken abwechselnd für die närrische Stimmung. In und um das beheizte Barzelt wird eine große Auswahl an Speisen sowie heißen und kalten Getränken angeboten.

22 Bilder Gaudiwurm Kettershausen: Bilder des bunten Faschingsumzug Foto: Claudia Bader

Damit auch die jüngsten Maskerle und Fasnachtsfans nicht zu kurz kommen und zünftig feiern können, organisiert der Pfeifenclub nicht nur einen Süßigkeitenstand, sondern auch eine Kinderparty. „Weil aufgrund der fehlenden Location in Kettershausen seit einigen Jahren kein Kinderfasching mehr stattfinden kann, wird ein abwechslungsreiches Programm für Spaß und gute Laune bei den Kleinen sorgen“, sagt der PFC-Vorsitzende. Die Betreuung der Kinder übernimmt der bekannte Allgäuer Mundart-Kabarettist Broadway-Joe.