Kettershausen

06:00 Uhr

Kita-Gebühren in Kettershausen steigen

Plus Eltern müssen in Kettershausen künftig mehr für die Betreuung ihres Nachwuchses bezahlen. Das sind die Gründe.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Für die Kinderbetreuung in Kettershausen müssen die Eltern zukünftig tiefer in die Tasche greifen. Denn ab dem nächsten Kindergartenjahr, also ab 1. September 2024, werden die monatlichen Gebühren für Kindergarten und Kinderkrippe in jeder Buchungsstufe um 20 Prozent angehoben.

Sind es beispielsweise im Kindergarten bei einer täglichen Buchungszeit von vier Stunden bislang 120 Euro, so werden es dann 144 Euro sein. In der Kinderkrippe erhöhen sie sich hier von 130 Euro auf 156 Euro. Bei der maximalen Betreuung von acht bis neun Stunden steigen die Gebühren im Kindergarten von 170 Euro auf 204 Euro, in der Krippe von 180 Euro auf 216 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen