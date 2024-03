Kettershausen

vor 34 Min.

Neues Feuerwehrhaus an der Waldstraße in Kettershausen?

Plus Der Gemeinderat Kettershausen hat sich schon mehrmals mit den Neubauplänen und einem passenden Standort befasst. Nun gibt es einen neuen Beschluss.

Von Zita Schmid

In der Gemeinde Kettershausen soll für die zukünftige Ortsfeuerwehr - ein bereits beschlossener Zusammenschluss der Freiwilligen Feuerwehren Bebenhausen und Kettershausen - ein modernes und großes Feuerwehrhaus gebaut werden. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück verlief jedoch bis dato erfolglos. Nun tut sich etwas: Der Gemeinderat hat beschlossen, den Neubau des Feuerwehrhauses auf einem Areal der Waldstraße anzustreben. Zu diesem Areal gehören aktuell das Rathaus, die Gemeindehalle, das Vereinsheim, das bisherige Feuerwehrhaus und der Dorfplatz.

Bürgermeister Markus Koneberg erinnerte in der jüngsten Sitzung an die bisherigen Schritte. Vor einem Jahr hatten zwei Planer dem Gemeinderat Machbarkeitsstudien für das Areal vorgestellt. Sie hatten das Waldstraßen-Grundstück dahingehend beurteilt, inwiefern ein neues Feuerwehrhaus mit drei Stellplätzen und ein Veranstaltungsraum für bis zu 200 Personen dort untergebracht werden könnten. Feste Vorgabe war dabei, dass das Vereinsheim, das Schützen, Chor und Musikapelle nutzen, in jedem Fall bestehen bleibt. Ebenso soll es dort auch in Zukunft einen Dorfplatz geben. Für das bisherige Rathaus, das - wie berichtet - künftig im ehemaligen Pfarrhof untergebracht wird, kam ein Abriss infrage. Ebenso wie für das bestehende kleine Feuerwehrhaus.

