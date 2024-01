Östlich der Sixtus-Bachmann-Straße kann gebaut werden

Der Bebauungsplan für neues Bauland in Kettershausen ist unter Dach und Fach. Endlich, wie der Bürgermeister anmerkt.

In der jüngsten Sitzung fasste der Kettershauser Gemeinderat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Östlich der Sixtus-Bachmann-Straße". Damit ist der Bebauungsplan nach Auslegung der inzwischen dritten Entwurfsfassung rechtskräftig. "Endlich", wie Bürgermeister Markus Koneberg anmerkte.

Zwei Bauplätze für Kettershausen

Wie er rückblickend dazu erklärte, musste der "schon fast fertige" Plan aufgrund einer Rechtsänderung vom vereinfachten Verfahren ins Regelverfahren überführt werden und dafür auch wiederholt ausgelegt werden. Das kleine Baugebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Kettershausen. Außer in östlicher Richtung grenzt bereits eine Bebauung an.

Die geplanten zwei Baugrundstücke sind beide gut 900 Quadratmeter groß. Es ist reines Wohngebiet. Einzel- und Doppelhäuser mit höchstens zwei Vollgeschossen dürfen gebaut werden. Erlaubt sind als Dachform Sattel-, Zelt- und Walmdächer. Die Abwägungen der eingegangenen Stellungnahmen der erneuten öffentlichen Beteiligung waren im Prinzip Formsache. Der Satzungsbeschluss fiel einstimmig.