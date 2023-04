Rauchentwicklung in Biogasanlage: Großer Feuerwehreinsatz bei Kettershausen

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind am Donnerstag auf dem Gelände einer Biogasanlage bei Kettershausen im Einsatz. Aus einem unterirdischen Behälter steigt Rauch auf.

Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände einer Biogasanlage zwischen Kettershausen und Olgishofen im Einsatz. Aus einem unterirdischen Behälter, in dem Substrat für die Gaserzeugung lagert, steigt Rauch auf, das Material schwelt in dem Silo. Der Behälter soll mit Wasser geflutet werden, um den Schwelbrand zu ersticken. Eine Gefahr, dass das Feuer auf Gebäude der Anlage überspringen könnte, besteht nach Informationen vor Ort offenbar nicht. Über die Höhe des Schadens ist derzeit noch nichts bekannt. (AZ)