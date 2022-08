Schrapp & Salzgeber übernimmt Fuchs Holzbaulösungen in Kettershausen

Lokal Eine Firma suchte eine Nachfolge, die andere wollte expandieren: Fuchs Holzbaulösungen gehört künftig zu Schrapp & Salzgeber. Beide verbindet die Liebe zum Handwerk.

Stephanie Schrapp, Geschäftsführerin der Illertisser Firma Schrapp & Salzgeber, und Hubert Fuchs, Noch-Geschäftsführer der Fuchs Holzbaulösungen aus Kettershausen, haben sich gesucht und gefunden. Fuchs benötigte eine Nachfolge für die Unternehmensleitung, Schrapp einen Platz, um ihr eigenes Unternehmen auszubauen. Von 1. September an gehören die beiden Familienbetriebe zusammen.