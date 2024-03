Außenspiegel von zwei Autos abgschlagen

Die Fahrzeuge standen auf dem Betriebsgelände von Auto Allstätter in Tafertshofen beziehungsweise am Straßenrand. Bei beiden Taten war das Vorgehen gleich.

Eine unbekannte Person hat am Wochenende die linken Außenspiegel zweier Fahrzeuge abgeschlagen, die auf dem Gelände des Autohauses Allstätter beziehungsweise am Straßenrand geparkt waren. Nun hofft die Polizei (Telefon 08331/1000 oder 08333/2280) auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Außenspiegel in Tafertshofen abgeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1500 Euro. Passiert ist die Tat in der Nacht am Wochenende, 2. und 3. März an dem Betrieb in der Flüssener Straße. (AZ)