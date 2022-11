Vereine gestalten stimmungsvollen Advent in Kettershausen

Bereits zum dritten Mal gibt es einen Adventsweg in Kettershausen. Über 20 Vereine und Einrichtungen sind am stimmungsvollen Angebot beteiligt. Was geboten ist.

Stimmungsvolle Arrangements mit Lichtern und Kerzen erleuchteten im vergangenen Jahr den Adventsweg in Kettershausen. Und auch dieses Jahr wird ein solcher Weg zum inzwischen dritten Mal in Folge gestaltet. Über 20 Vereine und Einrichtungen aus allen Ortsteilen der Gemeinde Kettershausen sind beteiligt. Dabei dürfen sich die großen und kleinen Gäste auf so manche Höhepunkte freuen.

Der Weg kann von zwei Stellen aus gestartet werden. Entweder von der Bruder-Konrad-Kapelle in Mohrenhausen oder vom Tennisplatz in Kettershausen aus. Er führt dann über den Tränkeweg und den Waldrand entlang zurück. An allen Adventswochenenden wird er samstags und sonntags von 16.30 bis 22 Uhr beleuchtet sein. Am Sonntag, 11. Dezember, werden der Heilige Nikolaus und sein Knecht Ruprecht erwartet. Süßes aus Schokolade sollen sie im Sack haben, ist von den Organisatoren zu erfahren. Der örtliche Chor sorgt für weihnachtliche Weisen.

Das ist beim Adventsweg in Kettershausen geboten

Am Sonntag, 11., und Samstag, 17. Dezember, können zudem Fackeln erworben werden. An beiden Tagen werden auch Speisen und Getränke angeboten. Die Musikkapellen aus Kettershausen-Bebenhausen sowie aus Tafertshofen übernehmen jeweils die musikalische Umrahmung. Eine Lebendkrippe in der Nähe der Bruder-Konrad-Kapelle wird an diesen beiden Tagen ein besonderer Anlaufpunkt werden. Und auch der Briefkasten, der extra für die Post an das Christkind aufgestellt wird, dürfte ein gefragter Haltepunkt am Weg werden.

Zum Advent gehört traditionell ein Adventskranz. Extra groß wird er sein und soll, wie die anderen liebevoll gestalteten "Wegbegleiter", auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen. Am Sonntag, 18. Dezember, gibt es ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Schützenheim in Kettershausen. Beginnend ab dem ersten Advent, 27. November, wird der Weg insgesamt bis zum 6. Januar gestaltet bleiben.