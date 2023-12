Kettershausen

Vorschau: Das kommt 2024 auf Kettershausen zu

In der Schulstraße in Kettershausen entsteht derzeit eine weitere Kindertagesstätte. Fürs neue Kindergartenjahr soll sie dann bezugsfertig sein.

Plus Bauprojekte, Kitaplätze, Feuerwehr und Solarparks: Im neuen Jahr 2024 stehen in der Gemeinde Kettershausen wichtige Projekte an. Ein Überblick.

Von Zita Schmid

Die Gemeinde Kettershausen hat im neuen Jahr eine ganze Menge vor. Bürgermeister Markus Koneberg verrät im Gespräch mit unserer Redaktion, welche Projekte 2024 vorangetrieben oder zum Abschluss gebracht werden sollen.

Der Umbau des ehemaligen Pfarrhofs zum Rathaus ist eines der Vorhaben. Die Gemeinde hat den denkmalgeschützten Pfarrhof in Kettershausen samt Anwesen mit Garten und Parkplatz von der Pfarrpfründestiftung Sankt Michael gekauft. Im Sommer 2022 fand hier die symbolische Schlüsselübergabe statt. Im Erdgeschoss werden unter anderem das Bürgermeisterbüro und das Sekretariat eingerichtet. Im Obergeschoss wird der Gemeinderat dann seine Sitzungen abhalten. Mit der Kirche beziehungsweise den kirchlichen Gremien wurde ein Nutzungsrecht vereinbart, sodass diese hier weiterhin agieren. „Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht“, sagt Bürgermeister Markus Koneberg zu den Umbaumaßnahmen. Vorbereitungsarbeiten für die erforderlichen Ausschreibungen würden aber laufen. Mit dem Umbau soll dann aber so bald wie möglich gestartet werden.

