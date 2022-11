Warum Kettershausen einen fast 50 Jahre alten Bebauungsplan wieder zurücknimmt

Plus Es ist ein ungewöhnlicher Weg, den die Gemeinde Kettershausen beschreitet: Die Planung für den "Kirchenäcker" von 1974 wird aufgehoben. Das steckt dahinter.

Der rechtsgültige Bebauungsplan "Kirchenäcker" in Kettershausen aus dem Jahr 1974 soll aufgehoben werden. Der entsprechende Aufstellungsbeschluss für eine Aufhebungssatzung war Thema bei der Gemeinderatssitzung.