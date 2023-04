Hubschrauber im Einsatz: Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit Auto

Ein Radfahrer ist bei Kirchberg an der Iller von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Samstagvormittag bei Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) ist ein 38-Jähriger von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Gegen 11.50 Uhr war nach Polizeiangaben ein 38-Jähriger aus dem Alb-Donau-Kreis mit seinem Rennrad auf der L260 von Kirchberg in Richtung Erolzheim unterwegs. Ein 27-Jähriger fuhr in gleicher Richtung mit einem Auto, übersah den Rennradfahrer aus ungeklärter Ursache und prallte von hinten auf das Fahrrad.

Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Am Rennrad und am Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon: 07392/96300) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, sich zu melden. (AZ)