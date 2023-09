Bei Schweißarbeiten fängt Auto vor einem Wohnhaus Feuer

In Kirchberg an der Iller verhindert die Feuerwehr, dass sich ein Fahrzeugbrand auf ein Wohnhaus ausbreitet.

Polizei und Feuerwehr sind am Montag zu einem Brand in Kirchberg an der Iller ausgerückt. Gegen 11.55 Uhr war der Polizei ein brennendes Auto im Neuhofer Weg mitgeteilt worden. Die Feuerwehren Kirchberg und Erolzheim löschten das Fahrzeug. Ein Übergreifen auf einen angrenzenden Carport und ein Wohnhaus konnte ebenfalls verhindert werden. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll der Brand am Auto durch selbst durchgeführten Schweißarbeiten des Fahrzeughalters entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. (AZ)