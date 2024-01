Kirchhaslach

Böllerschützen verabschieden altes Jahr in Kirchhaslach – was bringt das neue?

Am letzten Tag des Jahres wird es im Haseltal traditionell laut.

Plus Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel donnern Salutschüsse und Reihenfeuer durch das Haseltal. Der Bürgermeister blickt zurück und voraus.

Lautstark und mit viel Qualm ist in Kirchhaslach das Jahr 2023 ausgeklungen. Wenige Stunden vor dem Jahreswechsel donnerten Salutschüsse und Reihenfeuer durch das Haseltal. Zur Begrüßung des neuen Jahres kamen neben der historischen Kanone der örtlichen Schützengesellschaft auch die Geschütze von Gastböllerschützen aus Nachbarorten zum Einsatz. Gemäß einer langjährigen Tradition versammelten sich nach der Dankandacht in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt Vertreter der Vereine, Bürgerinnen und Bürger zum Jahresabschluss.

Kita-Neubau ist größtes Projekt in Kirchhaslach

Auf dem Friedensplatz blickte Bürgermeister Franz Grauer auf ein Jahr zurück, in dem in der Gemeinde einiges vorangebracht wurde. Als größte Herausforderung nannte der Rathauschef den Neubau des Kindergartens. "Um dieses Projekt umsetzen zu können, ist ein finanzieller Aufwand von rund 2,2 Millionen Euro nötig", sagte er. Die pünktlich im April begonnenen Bauarbeiten seien zügig vorangekommen. Zum Jahresende sei das Gebäude so weit fortgeschritten, dass 2024 mit dem Innenausbau begonnen werden könne. Der ursprünglich für Ende März geplante Fertigstellungstermin verschiebe sich allerdings um einige Wochen nach hinten. Grauer hofft, dass die neue Kindertagesstätte im Mai bezogen werden kann und dass die Einweihungsfeier im Sommer mit einem Tag der offenen Tür stattfindet.

