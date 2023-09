Bulldog- und Oldtimerfreunde drehen im Haseltal die Zeit zurück

Sechs Jahre machte das Bulldog- und Oldtimertreffen in Kirchhaslach Pause. Jetzt findet es wieder statt. Was sich die Oldtimerfreunde haben einfallen lassen.

Nach sechsjähriger Pause ist es endlich wieder so weit: Von Samstag, 16. September, bis Sonntag, 17. September, wird im Haseltal nördlich von Kirchhaslach die Zeit ein Stück zurückgedreht: Beim mittlerweile 12. Bulldog- und Oldtimer-Treffen können zahlreiche Lanz-Bulldogs, Schlepper, Autos, Motorräder, Feuerwehr- und Nutzfahrzeuge sowie alte Landmaschinen bewundert werden. An beiden Tagen lassen die veranstaltenden Bulldog- und Oldtimerfreunde Unterallgäu mit Vorführungen alter landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte ein Stück Geschichte wieder aufleben.

Ins Leben gerufen wurden die Bulldog- und Oldtimerfreunde Unterallgäu vor mehr als 30 Jahren von ihrem Ehrenvorsitzenden Adolf Miller und weiteren 41 Gründungsmitgliedern. In der Vergangenheit hat der Verein auf dem Gelände bei Industriegebiet eine große Halle errichtet, die für die alle drei Jahre stattfindenden Oldtimer-Treffen zur Festhalle umfunktioniert wird. Erweitert wurde sie mit einer Großküche und einem Vereinsraum sowie sanitären Anlagen. Neben seinen im gesamten süddeutschen Raum bekannten und beliebten Oldtimer-Treffen veranstaltet der Verein jedes Jahr einen Teilemarkt. Dort finden Oldtimerfreunde für ihre heiß geliebten Raritäten eine breite Auswahl an Ersatzteilen, aber auch Typenschilder und vieles mehr.

Das ist alles beim Oldtimertreffen in Kirchhaslach geboten

Zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden sowie Geld haben die Bulldog- und Oldtimerfreunde Unterallgäu auch in weitere Großprojekte investiert: Sie haben eine alte Hütte mit einer Gattersäge an ihrem ehemaligen Standort in Augsburg abgebaut und nach Kirchhaslach transportiert. Die zum Rundholzaufschnitt oder für Naturwerkstein-Rohblöcke verwendete, mit Schwungrad und Flachriemen angetriebene Maschine wird beim Oldtimer-Treffen erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Gespannt sein dürfen die Besucher auch auf die historische Dampfmaschine, die kürzlich mit einem Dach in Form eines Wintergartens ausgestattet wurde. Weitere Höhepunkte bilden zahlreiche Vorführungen alter landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, wie zum Beispiel Korn dreschen oder Holz- und Metallbearbeitung, sowie am Sonntag ein Lanz-Wettheizen.

An beiden Tagen werden zahlreiche Traktoren sowie Autos und Motorräder bis Baujahr 1970 auf dem großen Gelände erwartet. In der Festhalle sorgen freiwillige Helferinnen und Helfer der Bulldog- und Oldtimerfreunde Unterallgäu für die Bewirtung von Ausstellern und Gästen. Auch für den musikalischen Schwung ist gesorgt. Am Samstag spielt die Musikkapelle Kirchhaslach ab 19.30 Uhr flott auf sowie nach dem Frühschoppen am Sonntagnachmittag die Jugendkapelle Prima Musica.