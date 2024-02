Kirchhaslach

vor 2 Min.

Kirchhaslacher Kindergarten: Arbeiten im Neubau schreiten voran

Plus In der Einrichtung soll künftig Platz für rund 100 Mädchen und Buben aus dem Greuth sein. Zunächst wird eine Krippengruppe starten. Was bis dahin noch zu tun ist.

Von Sabrina Karrer Artikel anhören Shape

Nicht selten komme es dieser Tage vor, dass sich Kirchhaslacher Kindergartenkinder an den Fenstern versammeln und neugierig beobachten, was sich auf der Baustelle ein paar Schritte weiter tut. Das sei natürlich ein Erlebnis, sagt Bürgermeister Franz Grauer, der selbst jeden Tag vor Ort ist, um die Fortschritte zu verfolgen. Der Kindergarten wird gerade erweitert um ein neues Gebäude. Bevor Eröffnung gefeiert wird, gibt es aber noch einiges zu tun.

Momentan läuft der Innenausbau - der Anstrich, Arbeiten an Böden und Decken. Darauf folgen, so Bürgermeister Grauer, wird die Gestaltung der Außenanlagen. Außerdem muss noch Ausstattung her; Möbel, Spielzeug und anderes Inventar also, das für die Betreuung notwendig ist. Im Mai soll das neue Gebäude am Kirchenweg dann soweit sein, dass es genutzt werden kann. Eigentlich wäre die Fertigstellung schon früher vorgesehen gewesen, "angepeilt war März". Doch die Arbeiten verzögerten sich, zum Beispiel, weil der recht frühe Wintereinbruch Arbeiten an der Fassade verhinderte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen