Kita-Anbau, verzögerter Straßenausbau, neue Schulden: Das bewegt Kirchhaslach

Plus Bei der ersten Kirchhaslacher Bürgerversammlung seit Beginn der Pandemie informiert der Bürgermeister über die zahlreichen Projekte der Gemeinde. An einer Stelle hakt es.

Von Claudia Bader

Ende 2022 hat die Gemeinde Kirchhaslach bei der Einwohnerzahl die 1400er-Marke erreicht und ist noch schuldenfrei. Um für anstehende Vorhaben gerüstet zu sein, stehe ein Vermögen von rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung, informierte Rathauschef Franz Grauer bei der Bürgerversammlung. Doch reichen wird das wohl nicht. "Um alle notwendigen Projekte finanzieren zu können, benötigen wir zusätzlich rund 1,2 Millionen Euro an weiterem Kapital", so Grauer. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus allen Ortsteilen kamen zu der nach drei Jahren erstmals wieder stattfindenden Veranstaltung.

Aufgrund des ständig steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen muss der Kindergarten Mariä Himmelfahrt erweitert werden. Dafür konnte die Gemeinde ein östlich an das bestehende Gebäude angrenzende Grundstück erwerben. Der einstöckige Neubau wird durch eine Glasverbindung an den Altbau angedockt und soll Platz für eine Krippengruppe für 15 Mädchen und Buben bis zu drei Jahren sowie eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen bieten. 887.000 Euro schießt die Regierung von Schwaben zu, den Rest der rund zwei Millionen Euro betragenden Baukosten, also etwa 1,2 Millionen Euro, muss die Gemeinde aus Eigenmitteln aufbringen. Im März 2024 soll der Anbau fertiggestellt werden.

