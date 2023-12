Kirchhaslach

Lichternacht stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Bei der Lichternacht in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt präsentierten der Kirchenchor sowie Vokal- und Instrumentalsolisten ein besinnliches Programm, das innere Einkehr vermittelte.

Von Claudia Bader

Draußen war es klirrend kalt, aber in der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt versprühte die erste Kerze am Adventskranz ein warmes Licht. Genau die richtige Stimmung für eine „Lichternacht“ zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Der Kirchenchor Kirchhaslach hatte dafür ein kurzweiliges Programm zusammengestellt, das innere Einkehr vermittelte und alle vorweihnachtliche Hektik des Alltags vergessen ließ.

Zum Auftakt der besinnlichen kirchlichen Konzertstunde rieselten stimmungsvolle Orgelklänge von der Empore und im Altarraum versprühten Querflöte und Gitarre muntere Töne. „Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht“ verkündete der Kirchenchor. Unter präziser Leitung von Josef Wörz ließen die rund 20 Sängerinnen und Sänger adventliche Weisen erklingen, die man nicht alle Tage zu hören bekommt. In harmonischem Zusammenklang der Stimmen regten Liedtexte wie „Höre das Licht der Freude“ oder „Weihnachten rührt die Herzen an“ zum Innehalten und tieferen Nachdenken an.

